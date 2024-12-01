بينهم أطفال.. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت 15 مواطنا فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية بينهم أطفال وأسرى سابقون خلال الليلة الماضية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدورة فارس، أن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهون تحديات كبيرة بعد مرور 14 شهرًا على حرب الإبادة، مشيرًا إلى استمرار الجرائم الممنهجة بحقهم.

وقال خلال جلسة بعنوان "التحديات التي تواجه فلسطين" في مهرجان الأردن للإعلام العربي، إن الأسرى، بما فيهم معتقلو غزة في معسكرات الاحتلال، يتعرضون لأعمال تعذيب وتجويع واعتداءات طبية وجنسية، ما أسفر عن استشهاد 45 أسيرًا منذ بدء الحرب، وهو ما يعكس حجم الجرائم غير المسبوقة بحقهم.

من جانبه، أكد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية، أن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعًا، وأن التضامن مع فلسطين هو دفاع عن الذات في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لإزالة الوجود الفلسطيني من التاريخ والجغرافيا. كما أشار إلى القوانين العنصرية التي يفرضها الكنيست الإسرائيلي لاستهداف الفلسطينيين في أراضي الـ48.

في السياق ذاته، شددت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، على دور الإعلام العربي في تسليط الضوء على معاناة النساء الفلسطينيات، وتوثيق جرائم الاحتلال بحقهن، بينما أكدت أهمية عام 2025، حيث تترأس وزارة شؤون المرأة لجنة المرأة في جامعة الدول العربية، وتُعتمد القدس عاصمة للمرأة العربية.