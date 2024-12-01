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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 59 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للصين

أرشيفية
أرشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 72000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 798 شاحنة و408 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 442 شاحنة و395 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 67000 طن بضائع، 356 شاحنة و13 سيارة. 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express وغادرت السفينة انسى ماريا وعلى متنها 59 الف طن فوسفات متجهة الى الصين والعبارة امل، كما تم تداول 1600 طن بضائع و237 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، آور وآيلة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1656 راكب بموانيها.

السفينة المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات