بعد 3 أيام بحث.. انتشال جثة الطفلة "سجدة" من رشاح طوخ بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بعد 3 أيام من البحث المتواصل من انتشال جثة الطفلة "سجدة" التى لقيت مصرعها غرقا إثر تصادم سيارتين سوزوكى وسقوطهم في رشاح بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.



وذكر أحد أهالي الطفلة المفقودة، إن والدها كان قادمًا من القاهرة برفقة أسرته لقضاء الإجازة الأسبوعية في قريتهم ميت كنانة، وأثناء سير السيارة التي تقلهم على طريق مزلقان زكي- نامول على الرشاح، اصطدمت بهم سيارة من الخلف مما أدى إلى انقلاب السيارة في الرشاح.

وأضاف، أن والد الطفلة بادر بسرعة لإنقاذ وإخراج جميع من في السيارة، حيث كان برفقته زوجته ونجليه وطفلته الصغرى «سجدة»، وفوجئ بعد خروج الجميع بأن «سجدة» لا تزال في المياه، وظل يبحث عنها حتى اليوم دون جدوى، مشيرًا إلى أن حالة المصابين ال 9 مستقرة، وهم يتلقون العلاج حاليًا بمستشفى قها التخصصي تحت إشراف طبي.

كان شهد طريق النامول _ مزلقان زكى انقلاب سيارتين سوزوكى بالرشاح دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية مما أسفر عن إصابة 9 اشخاص، وجارى البحث عن الطفلة «سجدة م» 5 سنوات، تم اخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقلهم لمستشفى قها لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارتين سوزوكي في رشاح بدائرة مركز شرطة طوخ ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث و4 سيارات اسعاف وقوات الحماية المدنية وتبين سقوط سيارة سوزوكى محملة بالركاب وتم انتشال 9 اشخاص بهم اصابات طفيفةوجارى البحث عن الطفلة «سجدة م» 5 سنوات، وتم انتشال السيارتين من الرشاح.

ودلت التحريات ان سبب سقوط السيارتين بالرشاح اختلال عجلة القيادة بيد السائق واصطدامها بسيارة اخرى مما ادى الي سقوطهم بالمياه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، امرت بموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.