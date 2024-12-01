صحة مطروح: استصدار 6100 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 15 مليون جنيه

قامت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، باستصدار 6100 قرار علاج على نفقة الدولة للمستحقين من أهالي المحافظة بتكلفة إجمالية 15 مليون و800 ألف جنيه منذ بداية عام 2024.

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، أنه تم علاج أكثر من 4570 مريضا على نفقة الدولة بعدد مستشفيات، حيث بلغ إجمالى تكلفة القرارات الصادرة للمستحقين على نفقة الدولة 15 مليون و800 ألف جنيه، منهم 6 مليون و670 ألف جنيه تكلفة قرارات المرضى في تخصصات الباطنة والكبد والقلب والعظام والأوعية الدموية والنساء والتوليد والنفسية والعصبية والروماتيزم والتأهيل والعيون والمسالك والجلدية.

كما بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات الأورام وأمراض الدم والأمراض المناعية مليون و670 ألف جنيه، وتكلفة قرارات مرضى غسيل وزرع الكلى 5 مليون و130 ألف جنيه، كما بلغت تكلفة قرارات علاج المرضى في تخصصات الجراحة العامة والمناظير وجراحة العظام وجراحة القلب والصدر والعناية المركزة 2 مليون و240 ألف جنيه.

جدير بالذكر أنه منذ يناير 2024 تم إضافة مستشفى رأس الحكمة المركزى وسيوة المركزى؛ ضمن المستشفيات التى تتلقى طلبات المواطنين للعلاج على نفقة الدولة حيث تم تكويد المستشفيين واعتماد اللجان الثلاثية بهما؛ ليصبح عدد المستشفيات التي تقدم خدمات نفقة الدولة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمطروح 7 مستشفيات وهي مطروح العام، والتوليد والصحة الانجابية، والحمام المركزى، والضبعة المركزي، والنجيلة المركزى، ورأس الحكمة المركزى، وسيوة المركزى.



وقدم الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، الشكر للدكتور تامر حميدو مسؤول نفقة الدولة بالمديرية، وجميع المشاركين في هذا العمل على الجهود المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة مطروح.