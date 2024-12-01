موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الاهلي في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره البنك الأهلى في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز “داوري نايل” .

وكان الأهلي حقق الفوز على استاد ابيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

وتنطلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري .

وتذاع مباراة الأهلي والبنك الأهلي على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقات المحلية في مصر حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي .

قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمي: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، يحيي عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، بيرسي تاو، رضا سليم، عمرو السولية، حسين الشحات، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، عمرالساعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود كهربا، سمير محمد.

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي

يفقد الأهلي خدمات عدد كبير من اللاعبين في مباراة البنك الأهلي لأسباب مختلفة.

ويغيب محمد الشناوي بعدما قرر مارسيل كولر استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة اليوم، كما يغيب إمام عاشور بقرار تأديبي بسبب الأزمة الأخيرة.

ويغيب أشرف داري ومحمد هاني وعلى معلول وكريم فؤاد بسبب الإصابة.

غياب وسام أبو علي

يواصل الفلسطينى وسام أبو علي مهاجم الأهلي الغياب عن صفوف الفريق في مباراة البنك الأهلي بالدوري حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التى تعرض لها مع منتخب بلاده وأبعدته عن مباراة الأحمر أمام الاتحاد السكندري في الدوري ومباراة استاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا.

وكشفت الأشعة والفحوصات التي أجراها وسام أبو علي حاجته للتأهيل بسبب الإصابة التي تعرض لها في مشط القدم.