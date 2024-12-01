سلامة الغذاء: حملات مكثفة على الأسواق بمختلف المحافظات

أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء ، في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم ، أنه في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 30 حملة تفتيشية موسعة على 220 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن مخللات، و 300 كجم رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 300 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 40 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وتم تنفيذ 12 قرار للنيابة العامة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 700 كجم وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، المحافظة) على 49 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بالاشتراك مع التموين ومباحث التموين والوحدة المحلية والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وتم المرور على 6 منشآت غذائية أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 20 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 117 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، السنبلاوين، نبروه، بني عبيد، بلقاس، منية النصر، دكرنس)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة ومتغيرة الخواص الطبيعية، والتحفظ على 2 طن و نصف مصنعات لحوم ودقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين ومباحث التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز (طهطا، جرجا، البلينا)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 400 عبوة منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قام الفرع بتنفيذ 11 حملة تفتيشية على عدد 34 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (بندر سوهاج، أخميم، البلينا، المراغة) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ 4 حملات تفتيشية على 31 منشأة غذائية بمركز دمنهور وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 50 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 10 حملات تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 37 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 6 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 34 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، فاقوس، منيا القمح، ههيا وغيرها من المراكز) أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 6 حملات تفتيشية على 19 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، الشهداء، تلا)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما نفذ سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط عدة حملات تفتيشية على 9 منشآت غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة بالتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

كما قام الفرع بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على 9 منشآت غذائية، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.