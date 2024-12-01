«القاهرة الإخبارية»: مخاوف من هجوم روسي ضد مخازن أسلحة حلف الناتو

قال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من برلين، إنّ زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى بكين اليوم جاءت بناءا على دعوة نظيرها الصيني، موضحا أنّ أنالينا بيربوك هي أشهر شخصية في الحكومة الألمانية التي توجه دائما تصريحات عدائية تجاه الصين بسبب الأمور التجارية والمساعدات التي تقدمها الصين أحيانا إلى روسيا في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف «مرزوق»، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك مقابلة بين وزيرة الخارجية الألمانية ونظيرها الصيني في بكين للمناقشة حول الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هناك تقارير أمنية خرجت مؤخرا ووضعت أمام وزيرة الخارجية الألمانية تفيد بأن هناك مخاوف من وجود هجمات روسية ضد مخازن الأسلحة والمخازن اللوجستية الخاصة بحلف الناتو على جزء من أراضي النرويج، ولكن هناك ترجيحات خاصة بدول بحر البلطيق.

وتابع: «وزيرة الخارجية الألمانية تريد إجراء مباحثات مع وزير الخارجية الصيني حول مخاوفها من هجمات روسيا، إذ تقوم الصين بالتأثير على روسيا بشكل سريع لإنهاء هذه الحرب أو حتى يتم الجلوس على طاولة المفاوضات قريبا من أوكرانيا».