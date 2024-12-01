وزير الخارجية الإيراني: ندعم الحكومة والجيش السوريين في مواجهة الجماعات المسلحة

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، إنه يدعم الحكومة والجيش السوريين في مواجهة الجماعات المسلحة.

وأضاف عراقجي، سأتوجه اليوم، إلى دمشق حاملا رسالة إلى الحكومة السورية، مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى لزعزعة أمن المنطقة بعد فشله في تحقيق أهدافه.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بأن وزيري خارجية إيران وروسيا قد أعلنوا عن دعمهما لسوريا في مواجهة الفصائل المسلحة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترًا متزايدًا منذ بداية الحرب السورية، حيث شنت الجماعات المسلحة عملية عسكرية في مدينة حلب السورية. وأكدت الحكومة السورية أن الهجوم على المدينة هو جزء من سلسلة هجمات إرهابية تستهدف تقويض الاستقرار والسلام، بالإضافة إلى ترويع المدنيين.

وأشارت الحكومة السورية إلى أن المسلحين المشاركين في الهجمات على إدلب وما حولها قد تم تحريضهم وتنظيمهم من جهات خارجية.

في الوقت نفسه، يواصل الجيش السوري التصدي لهجمات المتمردين، مما أسفر عن خسائر كبيرة في ضواحي حلب وإدلب.

وذكرت “رويترز” أن الجيش السوري قد أغلق جميع الطرق المؤدية إلى مدينة حلب، بينما شن مقاتلون روس وسوريون هجمات على المسلحين المنتشرين في محيط المدينة.