سلامة الغذاء: معاينة 5 مخازن تغذية مدرسية في عدد من المحافظات الأسبوع الماضي

أعلن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء ، في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم ، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة ، قيام إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 53 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 863 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 531 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 404 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 16 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، الدقهلية، سوهاج، المنوفية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، القاهرة والجيزة.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 5 مخازن خلال الأسبوع الماضي في محافظات الشرقية، البحيرة وسوهاج.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الدقهلية، قنا، الفيوم، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 64 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، أسوان والأقصر .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 22 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، أسيوط، البحر الأحمر والجيزة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 507 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 14 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن والنعام ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 59 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 29 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقامت إدارة المجازر بتنفيذ حملة على بعض المجازر اليدوية والنصف آلية في بعض أحياء محافظات الجيزة والشرقية والفيوم وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

وتم فتح باب تصدير المغلفات الحيوانية الطبيعية (الأمعاء) إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد حضور اجتماعات مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وهيئة صحة الحيوان والنبات الأمريكية.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 10 مأموريات رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، القاهرة والغربية، كما تم تسجيل 6 منشآت خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 15 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

