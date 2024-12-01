«الأتوبيس الترددي».. نشر الخدمات المرورية تزامنا مع إغلاق نزلة ميدان الرماية أعلى الدائري

عينت الإدارة العامة لـمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي بالطريق الدائري بالجيزة، مما يستلزم الغلق الكلي لمنزل الطريق الدائري «القوس الغربي» المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية) وذلك لمدة 7 أيام إبتداءً من الساعة 7 صباح السبت 30/11/2024.

ونسقت إدارة المرور مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود الأعمال، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم نشر الضباط والأفراد بمحيط الأعمال لتنظيم حركة السير.

تحويلات مرورية مؤقتة

وبسبب تلك الأعمال، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة، تزامنًا مع بدء الأعمال

وتشمل هذه التحويلات غلقًا كليًا لمنزل الطريق الدائري «القوس الغربي» المؤدي إلى ميدان الرماية، القادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية)، وذلك لمدة 7 أيام ابتداءً من الساعة 7 صباح السبت 30 نوفمبر 2024.

مما يستلزم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائري للقادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية)، وترغب بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية