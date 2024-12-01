عمرو دياب من حفل دبي عن محمد رحيم: فقدنا ملحنا عظيما "صور"

أحيا النجم عمرو دياب حفلات في مدينة دبي وسط حضور جماهيري كبير، مساء أمس السبت.

وشهد موقع الحفل احتشادا كبيرا من الجماهير قبل انطلاقه بساعات، حيث حرص الجمهور على ترديد أغاني الهضبة قبل صعوده إلى المسرح.

وصعد عمرو دياب على المسرح وبدأه بالأغنية الشهيرة "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور .

وعلى مدار ساعتين قدم الهضبة باقة من أجمل أغانية منها لو اتساب ، بحبه، برج الحوت، انت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، ليلي نهاري، وشكرا من هنا لبكرة.

وقدم عمرو لجمهوره أغنية "وغلاوتك" وعقب انتهائه من غنائها وجه التحية لروح الملحن الراحل محمد رحيم وقال: لقد فقدنا ملحن عظيم هو محمد رحيم.

واختتم الهضبة حفله بتحيه الجمهور وسط استعراضات من الألعاب النارية.

على جانب آخر مازال النجم عمرو دياب يتصدر قائمة الفنانين الأعلى استماعا على منصة أنغامي للعام السابع على التوالي.

وأعلنت أنغامي قائمة الفنانين والأغاني الأعلى استماعا لعام ٢٠٢٤ ، حيث تصدر الهضبة قائمة الأغاني الأعلى استماعا بأغنية "مكانك" وكذلك أعلى ألبوم استماعا خلال العام وهو ألبوم "مكانك" كما تصدر الهضبة قائمة الفنانين الأعلى استماعا خلال عام ٢٠٢٤.