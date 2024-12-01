مواصلة تنفيذ خطة الرصف وتركيب بلاطات الإنترلوك بشارع المدارس بأسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمدير مديرية الطرق بتكثيف الجهود لإستكمال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2024/2025 ، وأيضاً لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والرصف بالشوارع الداخلية ، تواكباً مع ما يتم تنفيذه من أعمال بالطرق الرئيسية .

وأكد أهمية نهو أعمال خطة الرصف طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لها بمختلف مدن ومراكز المحافظة حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الإنجازات أولاً بأول .

تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية بأطوال 35 كم وبتكلفة 122 مليون جنيه

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية بأطوال 35 كم ، وبتكلفة 122 مليون جنيه .

وفى نفس الوقت داخل قرى حياة كريمة ، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاطات الإنترلوك بالحارات والشوارع الداخلية بوسط مدينة أسوان ومنها شارع المدارس لتسهيل حركة المواطنين .

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