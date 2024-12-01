"أونروا": أكثر من 415 ألف نازح بغزة يحتمون في مدارسنا

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم /الأحد/، إن أكثر من 415 ألف نازح يحتمون حاليا في مباني مدارسها في غزة، فيما يعيش مئات الآلاف الآخرين "في ظروف أسوأ داخل ملاجئ مؤقتة".

جاء ذلك في منشور للوكالة على منصة "إكس"، أرفقته بمقطع مصور (فيديو)، صوّرته إحدى النازحات من مكان نزوحها، حيث روت الصعوبات والتحديات التي تواجه النازحين في هذه المباني المخصصة فقط للتعليم، خاصة بالنسبة للنساء.

وفي مقطع الفيديو، تقول إحدى النازحات وتدعى "عائشة": هذا المكان مخصص للتعليم، وليس للسكن، مبرزة معاناتها والتحديات الإضافية القاسية التي تواجه النساء والفتيات في الحرب.. مضيفة: هذا المكان الذي أسكن فيه، أنا تركت بيتي ومكاني الجميل لآتي إلى هذا المكان الذي لا يتوفر فيه مقومات الحياة.

وتابعت "نحن هنا كنازحات فلسطينيات نعاني معاناة شديدة في الظروف الصحية والاقتصادية وتوفير المأكل والمشرب بلا أي دعم أو مساعدات".

وأشارت إلى أن مرافق الحياة بعيدة عن النازحات - فالمرحاض بعيد - ولا مكان لإعداد الطعام أو الراحة، منبها إلى أن مكان إقامتهم غير آمن ومعرّض لخطر القصف في أي لحظة، مؤكدة أن "كل غزة لا يوجد فيها أمن، حرمونا حق الأمن والحماية".

وناشدت النازحة في مقطع الفيديو الذي نشرته "أونروا": "من حقوقنا أن تحمونا في وقت الحروب، نحن كنساء فلسطينيات نعاني، نحتاج دعمكم، احمونا ودافعوا عنا، نريد منكم أن توفروا للنساء اللواتي لا ذنب لهن في هذه الحرب حياة كريمة لنقدر على مواجهة المجتمع والحياة".