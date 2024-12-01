خلال الأسبوع الماضي.. 4595 رسالة غذائية مصدره والموالح على رأس قائمة الفواكه

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 45 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 23 - 29 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 34 زيارة، وأصدرت الإدارة 1053 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 783 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4595 رسالة بنحو 173 ألف طن لعدد 1490 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 640 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة هذا الأسبوع أيضًا بواقع 11 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 7500 طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 70 صنف بنحو 43 ألف طن.

كما تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 18 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 5 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 4500 طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنف بنحو 37 ألف طن.

ومثلت السودان والسعودية وليبيا وتركيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 184 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 875 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 705 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 690 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1870 رسالة بنحو 310 ألف طن لعدد 870 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 242 صنف من قمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، أمريكا واستراليا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 580 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 334 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 286 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 85 منتج و8 شركات ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 750 منتج جديد، وأصدرت 38 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 13 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، وكذا 3 زيارات تفتيش على مواقع مضارب الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 27 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 21 شكوى وجاري فحص 6 شكاوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 621 منشأة غذائية للتأكد من في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، قنا، الأقصر، شمال سيناء، الغردقة والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

