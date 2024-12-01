ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نائب رئيس وزراء سلطنة عمان يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية 45 بالكويت

مجلس التعاون لدول
مجلس التعاون لدول الخليج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، إلى الكويت اليوم /الأحد/؛ لترؤس وفد السلطنة في الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت. 
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مقدمة مستقبلي نائب رئيس الوزراء العماني.
ومن المقرر أن تنعقد القمة الخليجية الـ 45 لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت في وقت لاحق اليوم.

سلطنة عمان مجلس التعاون لدول الخليج الكويت