نائب رئيس وزراء سلطنة عمان يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية 45 بالكويت

وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، إلى الكويت اليوم /الأحد/؛ لترؤس وفد السلطنة في الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مقدمة مستقبلي نائب رئيس الوزراء العماني.

ومن المقرر أن تنعقد القمة الخليجية الـ 45 لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت في وقت لاحق اليوم.