جوتيريش: يمكن تحقيق هدف القضاء على الإيدز بحلول عام 2030

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إمكانية تحقيق الهدف المتمثل في القضاء على الإيدز باعتباره تهديدا للصحة العامة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب كسر الحواجز التي تمنع المواطنين من الحصول على الخدمات الحيوية.

جاء ذلك في رسالة لجوتيريش اليوم /الأحد/؛ بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الإيدز 2024"، نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال جوتيريش "إن كل 25 ثانية، يصاب شخص ما في العالم بفيروس نقص المناعة البشرية، ويفتقر ربع الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز (أكثر من تسعة ملايين شخص) إلى القدرة على الوصول إلى العلاج المنقذ للحياة".. مضيفا أن "القوانين والسياسات والممارسات التمييزية تعاقب الأشخاص الضعفاء - وخاصة النساء والفتيات والأقليات - وتمنعهم من الوصول إلى وسائل الوقاية والاختبار والعلاج والرعاية المثبتة".

وتابع جوتيريش قائلا "إن اليوم العالمي للإيدز هذا العام يذكرنا بأن المعركة ضد الإيدز يمكن كسبها إذا اتبع القادة نهجا قائما على الحقوق لضمان حصول الجميع - وخاصة الأكثر ضعفا - على الخدمات التي يحتاجون إليها دون خوف".. لافتا إلى أن التقدم المحرز في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية على الصعيد العالمي مدفوعا بالتضامن العالمي وحقوق الإنسان.

وأوضح جوتيريش أنه يمكن التغلب على الإيدز إذا ما تمت حماية حقوق كل الأشخاص في كل مكان.. داعيا جميع القادة إلى الاهتمام بموضوع هذا العام وإتباع مسار الحقوق.