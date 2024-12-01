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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

القوات السورية تعلن التصدي لتنظيمات إرهابية ومنعها من تحقيق أي خرق بريف حماة الشمالي

القوات السورية
القوات السورية
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 أعلن مصدر عسكري سوري اليوم /الأحد/ قيام وحدات من القوات المسلحة بالتصدي للتنظيمات الارهابية ومنعها من تحقيق أي خرق في ريف حماة الشمالي.
ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن المصدر القول إن القوات العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي تمكنت خلال الليلة الماضية من تعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت لتنظيمات إرهابية.
وأشار إلى أن القوات المسلحة السورية تمكنت - أيضا - من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الارهابيين منها أهمها قلعة المضيق ومعردوس، كما قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار.

ريف حماة الشمالي سوريا القوات السورية