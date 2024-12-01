وكيل الطب العلاجي بالدقهلية يقوم بجولة مفاجئة لمستشفى بلقاس.. صور

أجرى الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى صحة الدقهلية جولة مفاجئة صباح اليوم الأحد، على مستشفى بلقاس وذلك للوقوف علي الحالة الانضباطية بالعمل.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بتكثيف المرور الإشرافى على المنشآت الصحية لمتابعة سي العمل وجود الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

استهل وكيل الطب العلاجى جولته فى الـ8 صباحاً بالمرور على أقسام الاستقبال والعناية والاشعة علاوة على الباطنة والاطفال والعيادات الخارجية .

كما تفقد اعمال التطوير الشاملة لمبني العيادات والذي يشمل تطوير قسم عناية الاطفال والباطنة والمناظير والاشعة و تجهيز مكان مخصص لخدمة غسيل كلي الاطفال الطواريء ليكون الاول من نوعة في الدقهلية.

ووجه وكيل الطب العلاجى بصرف مكافأة لنوبتجية السهر بقسم الباطنة من صندوق تحسين الخدمة للمستشفي بعد رصد رضاء المرضي عن الخدمات الطبية المقدمة من جانبهم .

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