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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات بمدن أسوان وإدفو

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة والأتربة بأسوان
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رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان  المخلفات والتراكمات وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، وتم أيضاً التعامل مع شكوى أهالى حى العقاد بتنفيذ أعمال النظافة وشفط كميات وتجمعات للمياه وتسويتها بالرمال بمحيط عمارات نيابة المرور .

تنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة

كما تم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار ، فضلاً عن قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات وإزالة الإشغالات بما يساهم فى خلق بيئة نظيفة وإستعادة المظهر الحضارى والجمالى ، علاوة على التفاعل المباشر مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتكثيف جهود أعمال النظافة العامة بالأسواق والشوارع الداخلية والفرعية ، مع جرد الأتربة بجميع الأحياء بهدف الظهور بالمظهر الحضارى والجمالى بالشكل المطلوب .

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان رفع المخلفات والتراكمات تفريغ الصناديق أعمال النظافة أخبار محافظة أسوان