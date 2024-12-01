ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الزيتون

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجدبد حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة الزيتون 15 يوما علي ذمة.
 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة  قيام 5 أشخاص  مقيمين بدائرة قسم شرطة الزيتون) بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 5 متر وعرض 4 متر -  أدوات ومعدات التنقيب).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جنح الزيتون التنقيب الزيتون الحفر الأجهزة الأمنية النيابة العامة اثار