تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الزيتون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجدبد حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة الزيتون 15 يوما علي ذمة.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الزيتون) بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 5 متر وعرض 4 متر - أدوات ومعدات التنقيب).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.