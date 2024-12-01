اعتراف حارس عقار بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن سيدة بمدينة نصر

استمعت نيابة مدينة نصر، لأقوال حارس عقار متهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة إحدى السيدات،وقال المتهم إنه كان يمر بضائقة مالية كبيرة، ففكر في سرقة إحدى الشقق بالعقار الذي يعمل في حراسته.

وأضاف المتهم: نظرا لعلمه بثراء صاحبة الشقة، فوضع خطة وراقبها حتي رآها تغادرها ثم صعد ودخل الشقة بواسطة مفتاح مصطنع ، وسرق مشغولات ذهبية خاصة بالسيدة.

وأشار المتهم : انه لم ينجح في التصرف في المسروقات حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من سيدة تفيد بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكنها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وتبين أنه حارس عقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (بعض المشغولات الذهبية ) من داخل شقة إحدى السيدات بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.