بنمو 71%.. البنك الأهلي المتحد يحقق صافي ربح 4.73 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024

أعلن البنك الأهلي المتحد - مصر، أحد أبرز المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المصرية، عن تحقيقه أداءً ماليًا متميزًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعكس النمو المتسارع لأنشطته، اتساع قاعدة عملائه، وتوسعاته الجغرافية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأظهرت نتائج أعمال البنك تحقيق صافي أرباح مجمعة بلغت 4.73 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.77 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 71%.

كما أظهرت قائمة المركز المالي نمو إجمالي أصول البنك بنسبة 26% لتصل إلى 142 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 113 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023. ويُعزى ذلك إلى قوة القاعدة الرأسمالية، ارتفاع معدلات السيولة، وجودة الأصول.

فيما شهد صافي الدخل من العائد ارتفاعًا بنسبة 55.6% مسجلًا 5.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 725 مليون جنيه.

وعلى صعيد ودائع العملاء، سجلت نموًا بنسبة 30% لتصل إلى 117 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 90 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023. كما ارتفعت محفظة التمويلات بنسبة 25% لتصل إلى 84.2 مليار جنيه مقارنة بـ 67.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.

وفي تعليقها على النتائج، أعربت هالة صادق، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد - مصر، عن اعتزازها بالإنجازات المحققة، مشيرة إلى أن السوق المصري يمثل بيئة واعدة، وأن البنك الأهلي المتحد يعد من أسرع البنوك نموًا في القطاع المصرفي المصري.

وأضافت صادق: "تحقيق هذه النتائج يعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول المصرفية لعملائنا، وهو ثمرة جهود فريق العمل الذي يكرّس جهوده لتنفيذ استراتيجيتنا التوسعية."

كما أوضحت أن استراتيجية البنك تركز على تعزيز مكانته كرائد في القطاع المصرفي، من خلال التوسع الجغرافي والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء، مع الاستفادة من القنوات الرقمية المتقدمة لتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت على التزام البنك بتطوير حلول مصرفية مبتكرة تعزز تجربة العملاء وتضمن سهولة وأمان العمليات المصرفية، مع مواصلة الاستثمار في تعزيز الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء.