صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأحد، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.23%، ليصل إلى مستوى 30,311.68 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.57%، وصولًا إلى مستوى 3,148.12 نقطة، كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.53%، وصولًا إلى 8,319.7 نقطة

وصعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.55%، ليصل إلى مستوى 11,442.61 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.89%، وصولًا إلى 6,618.28 نقطة، وصعد أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.33%، مسجلًا 13,334.12 نقطة .

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.33%، ليصل إلى مستوى 37,466.19 نقطة.