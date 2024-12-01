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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإسماعيلي يسعى لمواصلة الانتفاضة في الدوري على حساب إنبي "الجريح"

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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يسعى فريق الإسماعيلى لمواصلة الانتفاضة الانتصارات في الدوري عندما يحل ضيفا على نظيره إنبي في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد المقاولون العرب، في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز "دورى نايل"

يدخل الدرويش اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز الأول في المسابقة على حساب بتروجت بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما سقط إنبى أمام فاركو بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ترتيب الإسماعيلي وإنبي في الدوري


يحتل فريق الإسماعيلى المركز التاسع في جدول ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط قبل بداية الجولة الرابعة، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة.
في المقابل يحتل فريق إنبى المركز السادس عشر في ترتيب دورى nile برصيد نقطة قبل بداية الجولة الرابعة، جمعها من تعادل وهزيمتين. 

الاسماعيلى وإنبي الدوري الممتاز دوري نايل ترتيب جدول الدوري الممتاز