وفاة مسن بالسويس أمام ماكينة الصرف أثناء قبض المعاش

توفى مسن أمام ماكينة الصرف الآلي، بحي السويس، صباح اليوم الأحد، ونقل رجال الإسعاف المتوفى إلى مجمع السويس الطبي.

وكان مرفق إسعاف السويس بإشراف الدكتور مينا فوزي مدير المرفق تلقى بلاغا من المواطنين يفيد بإغماء مسن داخل حرم بنك ناصر الاجتماعي الكائن نهاية شارع التحرير.

وأفاد الفحص الطبي بأن الحالة المبلغ بها متوفى، وأظهر ذلك العلامات الحيوية والكشف الظاهري، حيث حضر في وقت مبكر صباح اليوم لصرف المعاش الشهري، وتوفي أمام ماكينة الصرف الآلي قبل سحب مستحقاته المالية.

وقال مصدر طبي بالسويس إن المتوفى أحمد إبراهيم 74 عامًا، أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، وجرى نقله إلى مجمع السويس الطبي لتأكيد الوفاة، وذلك طبقا للبروتوكول الطبي المتبع مع حالات الموت المفاجئ والحالات المشابهة.