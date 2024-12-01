شيرين عبدالوهاب: شكرا لصحافة بلدي والكويت لدعمكم في عودتي

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب رسالة شكر للصحافة المصرية وصحافة دولة الكويت بعد نجاح حفلها الغنائي في الكويت مؤخرا.

وقالت شيرين في رسالة صوتية على حسابها الرسمي بموقع "إكس": "فرحة الوطن العربي برجوعي دبت في عمري وحياتي وقلبي كلها روح جديدة، شكرا لبلدي ولصحافة بلدي، شكرا للكويت ولصحافة الكويت، شكرا لكل الوطن العربي أهلي وناسي وحبايبي، أنا بيكم وعشانكم هفضل واقفة على رجلي بعد حب ربنا وتوفيقه ليا علشان دعاكم ألف شكر".

تأتي هذه الرسالة بعد حفل شيرين الجمعة الماضية في الكويت، وكانت هذه الأمسية بمثابة عودة لها بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية.

قدمت شيرين خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، خاصة أغاني ألبومها الأخير الذي حقق نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، بدأت الحفل بأغنية "ميدلي شيرين" ثم تلتها مجموعة من الأغاني منها "ومين اختار"، و"آه ياليل"، و"على بالي"، بالإضافة إلى أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم.

https://x.com/Sherinthesinger/status/1863097017263669633