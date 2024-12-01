مستقبل وطن: انطلاق مبادرة "مشوارك علينا" بجميع المحافظات

أعلن عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، انطلاق مبادرة "مشوارك علينا" اليوم الأحد بجميع المحافظات على أن تستمر حتي نهاية الامتحانات.

وقال السعيد، في تصريحات له، إن المبادة تأتي بهدف دعم طلاب الجامعات والمعاهد وخاصة في المحافظات التي تشهد ازدحامًا في المواصلات ويتعرض أبنائها وبناتها لمخاطر كبيرة نظرًا للتزاحم والتأخر على دراستهم.

وأشار إلى أن المبادرة توفر وسائل مواصلات مجانية لكل طلاب الجامعات بحيث يكون لها نقطة انطلاق وعودة؛ وهي خطوة من الحزب لتخفيف الأعباء عن أبنائنا الطلاب وأسرهم.



وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية سيتم تدشينها خلال الأيام القليلة القادمة دعمًا للأسر المصرية وتخفيفًا من حدة التحديات التي تواجههم في شتى المجالات.

وتابع: "هناك متابعة واسعة ودعم مستمر من النائب أحمد عبدالجواد الأمين العام، والمهندس أحمد مسعود أمين العمل الجماهيري لكي تؤدي المبادرة دورها الفاعل بكل نجاح وتتلافي أي تحديات أو سلبيات".

وتابع:"تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير المبادرة منذ انطلاقها في الساعات الأولى من صباح اليوم لرصد أية عراقيل قد تواجهها والتدخل فورًا لحلها".