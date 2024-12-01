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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون وراء وفاة 6 أشخاص داخل منزلهم بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر لجثث 6 أشخاص لقوا مصرعهم اختناقا، إثر تسريب غاز داخل عقار بمدينة نصر، أن الجثث لزوجين وطفلين لهما من الصومال وقريبهم من نفس الدولة و مسن من إثيوبيا.

واضافت المناظرة، أن الجثث لا يوجد ثمة إصابات ظاهرية وتبين أن اسفكسيا الخنق نتيجة استنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون السبب وراء وفاتهم ونقص الاوكسجين في دمائهم.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود متوفين إثر تسرب للغاز داخل عقار بمدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالانتقال والفحص عثر على جثث 6 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول متوفين إثر تسرب للغاز.

وقام مرفق الإسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة
 

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