بينهم أطفال.. مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالهرم

لقي سائق مصرعه بينما أصيب 6 آخرين بينهم 3 أطفال في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف الخرساني بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أن أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في إنحراف الطارة واصطدام السيارة بالرصيف الخرساني مما تسبب في انقلابها، نتج عن الحادث مصرع سائق وإصابة 6 اخرين بينهم 3 أطفال جري نقل جثمان المتوفي إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.