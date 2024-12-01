اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة، اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار جهود تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

يتضمن الطرح إصدارين: الأول بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، حيث تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد سريعة ومضمونة.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.