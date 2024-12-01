ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن.. وسقوط 4 إصابات

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخًا باليستيًا أطلق على إسرائيل من اليمن تم اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.
وذكر جيش الاحتلال - في بيان نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم /الأحد/ - أن شظايا من الصاروخ جراء عملية الاعتراض سقطت داخل إسرائيل؛ حيث يجرى تحديد حجم الأضرار. 
بدورها، أفادت خدمة الطوارئ التابعة لنجمة داوود الحمراء بأن أربعة أشخاص أصيبوا أثناء ركضهم للاختباء خلال انطلاق صفارات الإنذار، بعد إطلاق الصاروخ الباليستي.
وكانت صفارات الإنذار قد دوت في بلدات وادي أيالون؛ بما في ذلك اللطرون وموديعين ونافيه شالوم ونحشون وميشمار أيالون وكفار بن نون.

الاحتلال الإسرائيلي اليمن إسرائيل صاروخ باليستي