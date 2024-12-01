الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن.. وسقوط 4 إصابات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخًا باليستيًا أطلق على إسرائيل من اليمن تم اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.

وذكر جيش الاحتلال - في بيان نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم /الأحد/ - أن شظايا من الصاروخ جراء عملية الاعتراض سقطت داخل إسرائيل؛ حيث يجرى تحديد حجم الأضرار.

بدورها، أفادت خدمة الطوارئ التابعة لنجمة داوود الحمراء بأن أربعة أشخاص أصيبوا أثناء ركضهم للاختباء خلال انطلاق صفارات الإنذار، بعد إطلاق الصاروخ الباليستي.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في بلدات وادي أيالون؛ بما في ذلك اللطرون وموديعين ونافيه شالوم ونحشون وميشمار أيالون وكفار بن نون.