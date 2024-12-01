أوكرانيا تعلن اعتراض 12 مسيرة روسية فوق كييف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية /كييف/ سيرجي بوبكو، اليوم /الأحد/، أن الدفاعات الأوكرانية تمكنت من اعتراض نحو 12 طائرة دون طيار هجومية أطلقتها روسيا على العاصمة، خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن رئيس الإدارة العسكرية في /كييف/ قوله: "هاجمت القوات المسلحة الروسية كييف مرة أخرى الليلة الماضية باستخدام مركبات جوية بدون طيار. واستمرت حالة التأهب الجوي في المدينة حوالي ساعة ونصف. واكتشفت قوات الدفاع وحيدت نحو 12 طائرة دون طيار هجومية هددت العاصمة"، مشيرًا إلى أن "القوات الجوية ستقدم تقريرًا عن العدد الدقيق ونوع الطائرات دون طيار التي تم اعتراضها".

وأضاف المسئول أنه "نتيجة للهجوم؛ سقط حطام طائرة دون طيار في منطقة /هولوسيفسكي/ حيث تسببت موجة انفجار في تحطيم بعض النوافذ في مبنى سكني.. ووفقًا للتقارير الواردة من الميدان حتى الآن، لا توجد إصابات".