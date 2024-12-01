نائب رئيس وزراء باكستان يتوجه غدا لإيران لحضور اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي

يتوجه نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار، غدا /الإثنين/، إلى إيران لحضور الاجتماع الثامن والعشرين لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي.

وذكر (راديو باكستان) - في نسخته الإنجليزية، اليوم /الأحد/ - أنه من المقرر أن يؤكد نائب رئيس الوزراء الباكستاني، خلال مشاركته في الاجتماع، التزام باكستان بميثاق منظمة التعاون الاقتصادي، وأن يسلط الضوء على إمكانات تعزيز الاتصال في المنطقة من خلال تطوير شبكات السكك الحديدية والطرق وتحرير أنظمة التأشيرات وتبسيط إجراءات الحدود.

وأضاف الراديو أنه "من المقرر أيضا أن يعرب دار، عن مخاوف باكستان وقلقها البالغ بشأن الأعمال العدائية في الشرق الأوسط والتي تعرض السلام والأمن الإقليميين للخطر.. وسيعقد نائب رئيس الوزراء الباكستاني لقاءات مع الوزراء المشاركين وغيرهم من كبار الشخصيات على هامش الاجتماع".