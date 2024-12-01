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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: تدمير 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات

مسيرة
مسيرة
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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 29 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم،أإنه تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي، 29 طائرة مسيرة أوكرانية، حيث تم تدمير 20 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و7 طائرات فوق أراضي مقاطعة كالوجا، وواحدة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وأخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك".

مسيرة بريانسك الدفاع الجوي الروسية