أسعار الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 1 ديسمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4200 جنيها للشراء، 4217 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3850 جنيهات للشراء، 3866 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3675 جنيها للشراء، 3690 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3150 جنيها للشراء، 3163 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2450 جنيهات للشراء، 2460 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 29400 جنيها للشراء، 29520 جنيه للبيع.

سجل سعر الأونصة: 130635 جنيها للشراء، 131168 جنيها للبيع.