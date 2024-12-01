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الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 1 ديسمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:
سجل سعر الذهب عيار 24 : 4200 جنيها للشراء، 4217 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 22 : 3850 جنيهات للشراء، 3866 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 21 : 3675 جنيها للشراء، 3690 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 18 : 3150 جنيها للشراء، 3163 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 14 : 2450 جنيهات للشراء، 2460 جنيها للبيع.
سجل سعر الجنيه الذهب: 29400 جنيها للشراء، 29520 جنيه للبيع.
سجل سعر الأونصة: 130635 جنيها للشراء، 131168 جنيها للبيع.

أسعار الذهب الذهب اليوم