إسرائيل تستأنف الدراسة في الشمال وسط استمرار وقف إطلاق النار مع حزب الله

أعلنت إسرائيل اليوم /الأحد/ استئناف الدراسة في المدارس ورياض الأطفال في المناطق الشمالية وسط استمرار وقف إطلاق النار مع جماعة حزب اللبنانية.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن آلاف الأطفال والمراهقين يعودون إلى المدارس ورياض الأطفال في مجتمعات الحدود الشمالية؛ بعد أن خففت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي القيود الليلة الماضية.

وبموجب التغييرات؛ أصبحت المدارس في مجتمعات الحدود الشمالية وشمال مرتفعات الجولان؛ قادرة على العمل إذا تم الوصول إلى مأوى مناسب في الوقت المناسب.

وفي مناطق أخرى من شمال إسرائيل، تم رفع جميع القيود المفروضة على التجمعات والمدارس مع استمرار وقف إطلاق النار مع حزب الله على نطاق واسع.

وفي سياق متصل، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان بعض المناطق في جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم في منشور صباح اليوم الاحد.

وكتب أدرعي - على منصة "إكس" - "يُحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى منازلكم من هذا الخط الجنوبي حتى إشعار آخر. أذكركم أنه حتى إشعار آخر، يُحظر عليكم التحرك جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها".

وكان البيان مصحوبًا بخريطة وقائمة بالبلدات التي تم تحذير سكان لبنان من العودة إليها.