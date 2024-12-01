أسعار الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

تباينت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد، 1 ديسمبر 2024، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.52 جنيه للشراء، مقابل 49.66 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.53 جنيه للشراء، مقابل 49.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 49.54 جنيه للشراء، مقابل 49.64 جنيه للبيع، في بنوك أخرى مثل (الاهلي المصري، والبنك التجاري الدولي CIB، والبركة، وأبو ظبي الأول، والتعمير والإسكان، والقاهرة، والإسكندرية، وأبو ظبي التجاري).

وسجل سعر الدولار نحو 49.55 جنيه للشراء، مقابل 49.65 جنيه للبيع، في بنوك (قناة السويس، وفيصل الإسلامي، وكريدي أجريكول، والمصرف المتحد) .

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل سعر الدولار نحو 49.56 جنيه للشراء، مقابل 49.65 جنيه للبيع.