هل ألم الصدر يعني دائما مشكلة في القلب؟.. طبيب يجيب

كشف الدكتور دينيس سوكولوف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية عن أسباب آلام الصدر وطرق التشخيص والعلاج مما يساهم فى تحديد مصدرها والتعامل معها بكل سهولة. وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا.

ويقول اخصائي امراض القلب: يصاحب بعض أمراض القلب الالتهابية ألم في الصدر فمثلا يسبب التهاب عضلة القلب ألما خفيفا في الجزء الأوسط من الصدر أو في الجانب الأيسر منه، أما التهاب التامور فيسبب ألما أشد وشعورا بالثقل يجعل التنفس صعبا.

ويشير إلى أن بعض أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي أو السل يمكن أن تسبب أيضا آلاما في الصدر كما يمكن أن تسبب أمراض الجهاز الهضمي ألما في الصدر مثل مرض الجزر المعدي المريئي و الذي يسبب تهيج الغشاء المخاطي للمريء بسبب دخول محتويات المعدة الحمضية ما يسبب الانتفاخ وعدم الراحة والألم في منطقة الشرسوف وفي الجانب الأيسر من الصدر.

كما أن فتق الحجاب الحاجز كقاعدة عامة ويمر دون أن يلاحظه أحد ولكن في بعض الحالات يسبب ألما شديدا أو حارقا خلف عظم القص وفي منطقة المعدة.

ويشير إلى أن السبب الآخر للألم هو الداء العظمي الغضروفي في العمود الفقري الصدري أو العنقي حيث يمكن أن ينتشر الألم إلى الكتف والذراع ويشبه نوبة قلبية.

أما في حالة الألم العصبي الوربي فعادة ما يتوطن الألم في مساحة وربية واحدة وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب الأدوية المحتوية على بيكربونات الصوديوم وبعض مضادات الحموضة ألما في الصدر كأثر جانبي.

بالاضافة الى أن هناك شكل من احتشاء عضلة القلب يبدو وكأنه ألم في البطن ويحدث هذا عند اختلال تدفق الدم في الشرايين التاجية ما يؤدي إلى موت جزء من عضلة القلب ويسبب ألما شديدا في المنطقة الشرسوفية ينتشر إلى الظهر والجزء الأيسر من البطن.

وبالطبع يعاني الشخص من ألم حارق يمكن أن يشتد إذا انحنى إلى الأمام وغالبا ما تصاحب هذه المتلازمة مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو التقيؤ أو الانتفاخ، بالإضافة إلى الضعف وانخفاض مستوى ضغط الدم والدوخة.

وترتبط متلازمة الألم بتلف الجدار السفلي للقلب القريب من الحجاب الحاجز، ما يفسر انتشار الألم في منطقة البطن ولتشخيص سبب الألم في هذه الحالة يساعد تخطيط القلب وتخطيط صدى القلب واختبارات الدم لعلامات نخر عضلة القلب على التمييز بين الشكل البطني لاحتشاء عضلة القلب وأمراض الجهاز الهضمي.