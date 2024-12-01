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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الليلة.. الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تحيي حفل "تسعينية فيروز" بالسامر

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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حفل أغاني الفنانة والمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز "تسعينية فيروز"، في السابعة مساء اليوم الأحد ، بمسرح السامر بالعجوزة.

الحفل يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، احتفاء بعيد ميلاد فيروز التسعين، وتحييه الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. مازن دراز، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغاني جارة القمر. 
وينفذ الحفل من خلال الإدارة العامة للموسيقى، برئاسة د. وليد الشهاوي، والإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز مسرح السامر