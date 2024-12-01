اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل صاحب مقهى بمصر الجديدة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل مالك مقهى شهير في منطقة مصر الجديدة.

وكانت أجلت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة المتهم مالك محل عصائر، بتهمة قتل نجل صاحب مقهى أسوان بمنطقة مصر الجديدة، إلى جلسة 1 ديسمبر.

جاء ذلك أمام جنايات أول درجة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي والسعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.

وكان المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، قد أحال المتهم "ناصر.ص.م" (28 عامًا) إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما وجهت له تهمة قتل نجل صاحب المقهى بسبب خلافات سابقة بينهما.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة نتيجة لخلافات بينه وبين المجني عليه، حيث كان الأخير قد حصل على حكم قضائي يلزمه بحصة من العقار الذي يستأجر فيه المتهم محل العصير "جنة الفواكه"، بعد نزاع قانوني مع المالك السابق.

وفي يوم الواقعة، قام المتهم بانتظار المجني عليه أمام منزله، وطعنه طعنة نافذة في البطن أدت إلى خروج الأحشاء، ثم تابع طعنه بعدة طعنات متتالية أودت بحياته.

وكانت أجهزة الأمن قد كشفت عن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء شخص على آخر بسلاح أبيض في منطقة مصر الجديدة، ما أسفر عن وفاة الضحية.

وتبين من التحقيقات أن المشاجرة بين المتهم والمجني عليه حدثت في 30 أكتوبر الماضي، بسبب خلافات حول ملكية العقار الذي يقع فيه المحل، حيث كان المجني عليه يطالب بطرد المتهم من المحل بسبب ملكيته حصة في العقار.