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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف على أضرار تناول المكرونة سريعة التحضير

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشف الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي عن أضرار تناول المكرونة سريعة التحضير وتاثيرها على الصحة العامة، وفقا لما نشرته مجلة  فيستي. رو.

واضاف :غينزبورغ  أن البعض يشتري المعكرونة سريعة التحضير لكي لا ينفق كثيرا على وجبة طعام كاملة ولكن ما مدى ضرر هذا الادخار على الصحة حيث أن المعكرونة سريعة التحضير ضارة لذلك لا ينبغي تناولها كثيرا وهذا  لأن التحليل التفصيلي لتركيبة المنتج يكشف عن عدد من المكونات غير الصحية بما فيها محسن الطعم غلوتامات أحادية الصوديوم (E621) و ينتشر استخدام هذه المادة المضافة على نطاق واسع لدرجة حتى أنها أصبحت فعلا الطعم الأساسي الخامس إلى جانب الحامض والمر والحلو والمالح.

ويقول :يؤدي إضافة غلوتامات أحادية الصوديوم في التركيبة إلى خداع الدماغ فهو مع التركيز على براعم التذوق يعتقد أن هناك نوعا ما من مرق اللحم الغني جدا ولكنه في الواقع مسحوق مركب كيميائي يصنع منذ فترة طويلة.

أضرار تناول المكرونة سريعة الصحة العامة المعكرونة سريعة التحضير محسن الطعم غلوتامات أحادية الصوديوم E621 إضافة غلوتامات أحادية الصوديوم في التركيبة إلى خداع الدماغ فهو مع التركيز على براعم التذوق يعتقد أن هناك نوعا ما من مرق اللحم