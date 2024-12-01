تعرف على أضرار تناول المكرونة سريعة التحضير

كشف الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي عن أضرار تناول المكرونة سريعة التحضير وتاثيرها على الصحة العامة، وفقا لما نشرته مجلة فيستي. رو.

واضاف :غينزبورغ أن البعض يشتري المعكرونة سريعة التحضير لكي لا ينفق كثيرا على وجبة طعام كاملة ولكن ما مدى ضرر هذا الادخار على الصحة حيث أن المعكرونة سريعة التحضير ضارة لذلك لا ينبغي تناولها كثيرا وهذا لأن التحليل التفصيلي لتركيبة المنتج يكشف عن عدد من المكونات غير الصحية بما فيها محسن الطعم غلوتامات أحادية الصوديوم (E621) و ينتشر استخدام هذه المادة المضافة على نطاق واسع لدرجة حتى أنها أصبحت فعلا الطعم الأساسي الخامس إلى جانب الحامض والمر والحلو والمالح.

ويقول :يؤدي إضافة غلوتامات أحادية الصوديوم في التركيبة إلى خداع الدماغ فهو مع التركيز على براعم التذوق يعتقد أن هناك نوعا ما من مرق اللحم الغني جدا ولكنه في الواقع مسحوق مركب كيميائي يصنع منذ فترة طويلة.