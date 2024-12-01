بشرى لمرضى السرطان.. لقاح روسي منتظر يخفي الورم الميلانيني

كشف الدكتور ألكسندرغينسبورغ مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة عن فوائد وآثار استخدام لقاح السرطان الروسي المنتظر حيث إن الورم الميلانيني، يتلاشى وتختفي الانبثاث السرطانية بعد استخدام اللقاح، وفقا لما نشرته مجلة نوفوستي.

وقال :غينسبورغ أن الدراسات ما قبل السريرية لهذا اللقاح تثبت إن الورم الميلانيني، يتلاشى وتختفي الانبثاث السرطانية بعد استخدام لقاح السرطان الروسي.

وأضاف: في المرحلة ما قبل السريرية نرى أن الورم الميلانيني يختفي ببساطة ولا يختفي الورم نفسه فحسب بل حتى النقائل ولا أستبعد أن يتم اختباره حتى على مرضى في المرحلة الرابعة.

كما يخطط حاليا البدء في اختبار تأثير الدواء على عدد من أنواع السرطان الأخرى مثل سرطان الرئة والكلى والبنكرياس وأوضح الخبير أنه لهذا الغرض، من المخطط إشراك معاهد الأورام.

وإنه سيتم لكل مريض على حدة تخصيص لقاح محدد أي أنه سيتم تصنيعه لكل مريض بشكل محدد وسيساعد الذكاء الاصطناعي في تطويره والذي سيحلل الورم وينتج المخطط اللازم للدواء المستقبلي وسيحصل المتخصصون على اللقاح في غضون أسبوع.