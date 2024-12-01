نقابة المهن الموسيقية تؤجل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم

أجلت نقابة المهن الموسيقية حفل تكريم الفنان والموسيقار محمد رحيم عضو نقابة الموسيقيين والذي كان مقررًا له يوم السبت القادم وبدعوة نجوم الموسيقي والغناء والشعراء.

وخلال اتصال هاتفي بين نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين الدكتور مدحت العدل أبدى الفنان مصطفي كامل سعادته البالغة بالأخبار المتداولة بشأن حفل تكريم الموسيقار محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية وتحت رعاية معالي وزير الثقافه المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وأوضح الفنان مصطفي كامل للدكتور مدحت العدل رغبته في عدم تعدد فعاليات تكريم الراحل الموسيقار محمد رحيم حتي لا تفقد بريقها وقيمتها.

واتفق الطرفان على ضرورة أن يكون تكريم محمد رحيم تكريمًا كبيرًا من كافة الجهات التي حمل الموسيقار محمد رحيم عضويتها وهما نقابة المهن الموسيقية وجمعية المؤلفين والملحنين على أن تتسلم أسرة الراحل محمد رحيم درع النقابة خلال حفل دار الأوبرا المصرية.