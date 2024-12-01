رئيس الوزراء الكندي يجتمع مع ترامب بعد «التهديدات الجمركية»

ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وصل إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في منتجعه مار إيه لاجو.

وبحسب وكالة "رويترز"، لا يتضمن جدول أعمال ترودو العام زيارة مقررة إلى فلوريدا، بينما لم يرد مكتب ترودو ولا ممثلو ترامب على طلبات للتعليق حتى الآن.

وكان ترامب قد هدد يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك إلى أن تتخذ الدولتان إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات وخاصة الفنتانيل وضد المهاجرين الذين يعبرون الحدود.

وحذر مسؤولون من المكسيك وكندا والصين، إلى جانب مجموعات صناعية رئيسية، من أن الرسوم الجمركية الباهظة التي هدد بها ترامب ستضر باقتصادات جميع البلدان المعنية، وتتسبب في ارتفاع التضخم وإلحاق الضرر بسوق العمل.