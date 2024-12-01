سيناتور روسي: 50 ألف نازح في مقاطعة كورسك عادوا إلى منازلهم

صرح عضو اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، أليكسي كوندراتيف، بأن أكثر من 50 ألفا من أصل 160 ألف نازح مؤقت في مقاطعة كورسك قد عادوا إلى منازلهم.

وقال أليكسي كوندراتيف: "في البداية، تم تهجير حوالي 160 ألف شخص، سواء من المناطق التي دخلت إليها العصابات الأوكرانية، أو من المناطق المجاورة، وذلك لمنع تعرض السكان المدنيين للخطر، حتى الآن، عاد أكثر من 50 ألف شخص إلى أماكن إقامتهم التي إما تم تحريرها أو تقع في الأراضي المجاورة على مسافة آمنة".

وأوضح أن "بعض السكان في مقاطعة كورسك يعيشون مع أقاربهم، وبعضهم يستأجرون مساكن، وجزء آخر في مراكز إيواء مؤقتة مع سكن وطعام مجاني".

كما أضاف أنه "تم تهيئة كل الظروف الممكنة لمواصلة العمل، وبالنسبة لأولئك الذين يستأجرون المساكن، فقد تم تقديم ​​تعويض لهم".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت أن خسائر أوكرانيا في محور كورسك خلال آخر 24 ساعة تجاوزت 250 جنديا وشملت دبابتين ومركبتي مشاة قتاليتين ومركبة قتالية مدرعة ومعدات أخرى.

كما أكدت أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" استهدفت تشكيلات من 14 لواء أوكرانيا في محيط 11 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك.