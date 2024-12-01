ترامب يرشح كاش باتيل لقيادة مكتب التحقيقات الفدرالي

رشّح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، كاش باتيل، الموالي له والذي عمل مستشارا له خلال ولايته الأولى والمعروف بانتقاده لما يسمى بـ"الدولة العميقة"، لتولّي قيادة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، بحسب فرانس برس.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشل" إن "كاش محامٍ بارع ومحقق ومناضل من أجل أميركا أولا، أمضى حياته المهنية في فضح الفساد والدفاع عن العدالة وحماية الشعب الأمريكي".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أمس السبت، أنه اختار تشارلز كوشنر، والد صهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر، لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا.

ووصف ترامب كوشنر الأب بأنه رجل أعمال "رائد" و"رائع"، وقال إنه سيتم إيفاده إلى باريس من أجل "تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وفرنسا، حليفنا الأقدم وأحد حلفائنا الأكثر صلابة".

ومنذ انتخابه رئيسًا في مواجهة كامالا هاريس في الخامس من نوفمبر، يعلن ترامب أسماء الشخصيات التي اختارها لتولي مناصب في إدارته، والكثير منها يثير الجدل.