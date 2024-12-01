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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بمشاركة 150 عارضا.. إقامة مهرجان تسويق داخل نطاق حي السويس (صور)

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شهدت محافظة السويس إقامة مهرجان تسويق داخل إحدى القاعات داخل نطاق حي السويس، وذلك بمشاركة أكثر 150 عارض من أصحاب المشروعات الصغيرة من أبناء المدينة الباسلة.

ومن جانبه قال رامي مكاوى، منظم المهرجان، إن المهرجان هدفه إتاحة الفرص للعارضين من أصحاب المشاريع الصغيرة لعرض منتجاتهم للمواطنين فى مهرجان تسويق يليق باسم محافظة كبيرة بحجم محافظة السويس، مؤكدا أن المهرجان كان هدف لا يهدف للربح. 

وأشار "مكاوي " فى تصريحات صحفية، أن المهرجان ضم مختلف المنتجات والأصناف التى تهتم بالمواطن بشكل عام بسعر أقل من المحلات التجارية وبنفس جودة وخصوصا مستلزمات العرائس، مشيرا إلى أنه تم سحب على عدد من الجوائز للمواطنين والعارضين داخل المهرجان.

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