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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فيديو| إصابة 13 شخصا جراء سقوط طائر معدني عملاق خلال موكب عيد الميلاد بفرنسا

طائر معدني عملاق
طائر معدني عملاق
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أفادت وسائل إعلام فرنسية مساء السبت بإصابة 13 شخصا جراء سقوط طائر معدني عملاق خلال موكب عيد الميلاد شمال غرب البلاد.

وتوقفت الحفلات بعد انهيار عربة تحمل هيكلا معدنيا على شكل طائر أزرق عملاق خلال عرض عيد الميلاد في شوارع مدينة تروفيل بإقليم كالفادوس مساء السبت، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.

ووقع الحادث حوالي الساعة السابعة مساء، بينما كان موكب ما يسمى "الفانتازيا السماوية" يمر بوسط البلدة حيث تجمعت الجماهير على طول الشارع لمشاهدة العرض.

وبسبب الحادث، تم إيقاف العرض، الذي ضم راقصين ومشاة على ركائز متينة وألعاب بهلوانية.

وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أن حالة أحد المصابين خطيرة، مشيرة إلى أن الشخص المصاب فنان ويعمل بالعرض.

وانتقلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، فيما تم إخلاء المنطقة المحيطة وتقديم المساعدة اللازمة للمصابين.

وأوضحت السلطات المحلية أن الموكب الذي بدأ في الساعة السادسة مساء، يهدف إلى إطلاق أضواء عيد الميلاد في المدينة.

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