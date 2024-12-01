قتلى وجرحى بهجوم روسي على دنيبرو الأوكرانية

قالت السلطات الأوكرانية، السبت، إن 4 أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 21 آخرون في قصف صاروخي روسي، قرب مدينة دنيبرو في وسط شرق أوكرانيا.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر حسابه على منصة "تيليغرام": "تجري عملية إنقاذ في إقليم دنيبرو بعد إطلاق صاروخ، علمنا حتى الساعة بمقتل أربعة أشخاص في هذه الضربة الروسية".

وتحدثت السلطات المحلية عن إصابة 21 شخصًا، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية خلال الليل بطائرات مسيرة أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بمنشآت سكنية في العاصمة كييف ومنطقة أوديسا الجنوبية.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في بيان على "تيليجرام" أنها أسقطت 88 من أصل 132 طائرة مسيرة أطلقتها موسكو، وفقدت أثر 41 مسيرة أخرى بسبب الحرب الإلكترونية فيما عادت طائرة أدراجها إلى الأراضي الروسية.

وكثفت روسيا هجماتها الليلية بالطائرات المسيرة على المدن الأوكرانية، في وقت تواصل فيه تقدمها على طول الخط الأمامي الشرقي، في توغل يعد من بين الأكبر خلال شهر واحد منذ 2022.

وأطلقت يوم الثلاثاء الماضي، عددًا قياسيًا من الطائرات المسيرة على أوكرانيا بلغ 188 مسيرة، وذلك قبل شن هجوم واسع النطاق على شبكة الكهرباء.