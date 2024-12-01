معرض الكويت الدولي للكتاب يختتم دورته الـ47 مسجلًا 393 ألف زائر

اختتم معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ47 مسجلا نحو 393 ألف زائر وأكثر من 244 ألف عنوان مدرج لـ587 دار نشر من 19 دولة عربية و12 أجنبية.

وشهد المعرض الذي أقيم تحت رعاية الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مدى 10 أيام متتالية مشاركة 587 دار نشر منها 400 بشكل مباشر و187 عن طريق توكيل لدور نشر مشاركة في المعرض و38 مشارك لأول مرة.

وقال مدير المعرض خليفة الرباح إن الدورة الحالية للمعرض شهدت أكثر من 244 ألف عنوان مدرج منها حوالي 165 ألف عنوان حديث.

وأضاف أن الدورة الحالية تميزت بإقامة حوالي 90 فعالية توزعت ما بين ورشة عمل وأمسية وندوة ومحاضرة وجلسة حوارية وأقيمت في (الرواق الثقافي) و(المقهى الثقافي) وزاوية (كاتب وكتاب) بتنظيم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام والدول المشاركة.

وقال أن الدورة الحالية ركزت على الأطفال وخصصت لهم دور نشر وبرامج ثقافية وترفيهية متنوعة مشيرا الى زيارة ما يقارب 197 ألف طالب وطالبة من 685 مدرسة ومعهد وكلية في رحلات للمعرض ومشيدا بجهود مؤسسات الدولة التي كان لها فضل في انجاح الفعاليات المعرض.

يذكر ان الدورة ال 47 من المعرض جاءت تحت شعار (العالم في كتاب) ليكون تعبيرا عن أهمية الكتاب ودوره في تقديم الثقافة للمجتمع.

وتم اختيار الدكتور عبدالله الغنيم شخصية المعرض لهذا العام لمساهماته الكبيرة في الثقافة الكويتية وتاريخها كما تم اختيار المملكة الاردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة.